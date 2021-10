Wie brengt als eerste effectief coronamedicijn op de markt?

"Er is absoluut een ratrace gaande", zegt hoogleraar microbiologie en OMT-lid Marc Bonten tegen Nieuwsuur. "Degene die als eerste de streep haalt, gaat de standaard bepalen." Hij is betrokken bij onderzoek van farmaceuten naar coronamedicijnen en verwacht deze winter nieuwe geneesmiddelen te kunnen toepassen bij covid-patiënten.



Bonten is coördinator infectieziekten in het Utrecht UMC. Daar is net de tweede fase afgerond van onderzoek naar de werkzaamheid van een medicijn op basis van eiwitten, van farmaceuten Molecular Partners en Novartis. Andere middelen zijn al klaar voor gebruik.

Donald Trump

Ook worden in de praktijk al goede resultaten behaald met in de fabriek gemaakte antilichamen. Als die vroeg in het ziekteproces via een injectie worden toegediend, voorkomen ze 70 tot 80 procent van de sterfte en ziekenhuisopnamen.

De voormalig Amerikaanse president Donald Trump werd er een jaar geleden al succesvol mee behandeld. Deze 'monoklonale antilichamen' worden sinds deze zomer ook in ons land gebruikt. Een hoopvolle ontwikkeling, maar er kleeft een groot nadeel aan de nieuwe medicijnen: ze zijn nog steeds minder effectief én vele malen duurder dan een coronavaccinatie.

Roy Vermeulen heeft een afweerstoornis en is één van de patiënten die de antilichamen kreeg: