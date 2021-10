Honderden arrestaties in Bangladesh na geweld tegen hindoes

De politie in Bangladesh zegt 450 mensen te hebben opgepakt in verband met aanvallen op leden van de hindoeminderheid. Bij die aanvallen zijn volgens lokale media zeker zes doden gevallen.

De aanleiding voor het geweld was een foto vorige week op internet van een beeld van een hindoegod met een koran op zijn knie. Moslims zagen dat als godslastering.

Honderden moslims in het zuiden van Bangladesh vielen een hindoetempel aan, waarbij drie doden vielen. In het noorden van Bangladesh staken honderden moslims een hindoetempel en zeker twintig huizen van hindoes in brand. De politie maakte met traangas en geweerschoten een eind aan de ongeregeldheden.

Ook in andere plaatsen in Bangladesh liep protest van moslims uit op ongeregeldheden.

Sociale media

De VN-vertegenwoordiger in Bangladesh zegt dat de onlusten van de afgelopen dagen door haatzaaiers op sociale media zijn aangewakkerd. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International eist een onderzoek en wil dat de geweldplegers worden gestraft.

Bangladesh is een overwegend islamitisch land. Tien procent van de bevolking is hindoe. In het verleden kwam het vaker tot geweldsuitbarstingen tussen beide bevolkingsgroepen.