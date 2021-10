Dagmar deed zelftest voor baarmoederhalskanker: 'Gelukkig op tijd'

Vrouwen die er tegen opzien om een uitstrijkje te laten maken bij de huisarts, moeten straks ook via een zelftest kunnen ontdekken of ze mogelijk baarmoederhalskanker hebben, adviseerde de Gezondheidsraad eerder vandaag. Daardoor kunnen meer gevallen van baarmoederhalskanker voortijdig worden opgespoord. Dat merkte ook Dagmar de Boer (30 jaar). Afgelopen augustus kreeg zij voor het eerst de oproep.

De helft van de vrouwen tussen de 30 en de 60 jaar geeft geen gehoor aan de oproep. En dat is te veel, vindt KWF Kankerbestrijding. Per jaar overlijden tweehonderd vrouwen aan de gevolgen van baarmoederhalskanker, zegt Linda Summer van KWF. Achthonderd vrouwen krijgen het. Wij roepen op om mee te doen, het kan je leven redden".

Zelftest uit gemak

De Boer koos ervoor om een zelftest aan te vragen in plaats van naar de huisarts te gaan. Niet omdat ze het ongemakkelijk of eng vond om voor een uitstrijkje naar de huisarts te gaan, maar vooral uit gemak. "Ik werk tijdens kantoortijden en dan is het gewoon makkelijker om zo'n zelftest in mijn eigen tijd te doen en even op te sturen."

De test is heel eenvoudig, zegt voorzitter van de Gezondheidsraad Bart Jan Kullberg in het NOS Radio 1 Journaal. "Een houdertje met een plastic kwastje erin, een paar keer draaien in de vagina, een simpele test, en dan opsturen."

De Boer had geen klachten, daarom schrok ze toen ze de uitslag een week later kreeg. Ze bleek het HPV-virus bij zich te dragen. "Toen dacht ik wel, shit, zou ik dan toch ook baarmoederhalskanker hebben?"

NOS op 3 legt in deze video uit wat het HPV-virus precies is: