Goffertstadion dicht na instorten tribune: 'Pas weer spelen als het veilig is'

Het Goffertstadion in Nijmegen blijft voorlopig dicht. Dat bevestigt Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC. "Het hoofdgebouw, met het restaurant en onze kantoren, is het enige gebouw dat open blijft. De tribunes en het veld zijn al afgesloten. Tot nader order."

De sluiting is opgelegd door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en NEC is het daar volledig mee eens. "Wij willen eerst alles uitgezocht hebben en volledig veiligheid kunnen garanderen voor onze medewerkers, spelers en voor iedereen die als supporter nog eens de club gaat bezoeken", zegt Van Schaik.

Puinruimen

Zondag stortte een deel van de tribune in, toen Vitesse-supporters de overwinning van hun ploeg vierden op bezoek bij NEC. Er raakte niemand gewond bij het incident.

De gemeente heeft extern bureau Haskoning ingeschakeld dat de exacte toedracht onderzoekt. Dat bedrijf heeft ook het stadion van AZ onderzocht, toen het dak was ingestort (2019).

De ODRN onderzoekt zelf ook welke controles in de afgelopen periode zijn uitgevoerd in het Goffertstadion. "Ik vermoed dat de gemeente vandaag of morgen de opdracht geeft voor het onderzoek. Maar eerst moeten we afbreken wat er hangt, want nu is het onveilig. Puinruimen, dus."

Uitwijken?

De eerstvolgende thuiswedstrijd van NEC staat gepland op 31 oktober tegen FC Groningen. Het is niet aannemelijk dat die wedstrijd in het Goffertstadion gespeeld kan worden. "Wij zijn nu al locaties aan het zoeken voor de eerstvolgende wedstrijd, want dat betekent dat wij moeten gaan verplaatsen, omdat die periode nu heel dichtbij komt."