Drie jonge verdachten opgepakt na fatale tram-aanrijding dakloze man

Politie en justitie zijn een groot onderzoek begonnen. De afgelopen nacht zijn in de buurt al camerabeelden opgevraagd en is met getuigen gesproken.

De jongeren worden er mogelijk van verdacht dat ze de man voor de tram hebben geduwd. De drie zijn direct ingesloten en mogen alleen met hun advocaat contact hebben. De politie zegt dat er mogelijk sprake is van een misdrijf en wil verder alleen kwijt dat met alle scenario's rekening wordt gehouden.

Er zijn in verband met het overlijden drie verdachten aangehouden. Gisteravond meldde zich bij een politiebureau een jongen van 15 en vanochtend deden nog twee jongeren dat: een jongen van 15 en een jonge man van 18. Ze komen allemaal uit Den Haag.

De man die gisteravond in Den Haag overleed na een aanrijding door een tram, is een 39-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats. Dat heeft de Haagse politie vanmiddag bekend gemaakt.

Man overleden na aanrijding met tram in Den Haag - NOS

Gisteravond kreeg de politie even voor 21.00 uur een melding dat iemand op een tramhalte door een tram was aangereden. De hulpdiensten troffen een zwaargewonde man aan en konden niet voorkomen dat hij ter plekke overleed.

Verschillende getuigen meldden gisteren aan persbureau Regio15 dat het slachtoffer een oudere man was en dat hij door jongeren voor de tram was geduwd. Ze hadden drie personen in donkere hoodies met opvallende letters op de rug zien weglopen.

De trambestuurder is door medewerkers van het Haagse vervoerbedrijf HTM opgevangen. en de getuigen is slachtofferhulp aangeboden.