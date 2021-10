Overlevenden Spaans voedselschandaal dreigden met zelfmoord in museum

Een groep van zes overlevenden van een massale vergiftiging met koolzaadolie heeft het El Prado-museum in Madrid enige tijd bezet gehouden. Ze dreigden zelfmoord te plegen als de regering hun eisen niet inwilligde.

Na anderhalf uur werden ze door beveiligers naar de kantine van het museum gebracht waar ze verklaringen aan de politie aflegden, schrijft de Spaanse krant El Mundo.

In 1981 kwamen honderden mensen om het leven door koolzaadolie dat was vergiftigd met industrieel afval, zeggen de autoriteiten. De organisatie van slachtoffers stelt dat er zeker 5000 doden zijn gevallen.

Zeker 25.000 mensen kregen het gif binnen. Mensen die het overleefden, hielden er vaak grote lichamelijke schade aan over. Het leidde veelal tot verlamming, vernietiging van het immuunsysteem en longproblemen.

Een gesprek en geld

"Zes uur na het begin van onze aanwezigheid hier, zullen we beginnen met het innemen van pillen", zeiden de demonstranten voor het begin van hun actie op het twitteraccount van een vereniging van de slachtoffers. Ze eisen onder meer een gesprek met premier Sanchez voor het einde van oktober. Ook eisen ze geld om de medische kosten te dekken voor de slachtoffers van een van de grootste voedselschandalen uit de geschiedenis.

Het is niet duidelijk of de Spaanse regering heeft gereageerd op de eisen. Het Spaanse museum heeft nog niet gereageerd op de bezetting. Op Twitter worden foto's gedeeld van de groep in een van de museumzalen.