In stilte gestopt, nu snuffelen aan trainerschap: Huntelaar duikt op bij Vitesse

Klaas-Jan Huntelaar is terug op het voetbalveld. De 38-jarige spits loopt de komende weken mee bij Vitesse om te snuffelen aan het trainersvak.

šŸ¦ Welkom in Arnhem, Klaas-Jan! Huntelaar neemt de komende tijd een kijkje in de keuken bij de Vitesse Voetbal Academie, om zich te oriĆ«nteren op het trainersvak. #Vitesse #VitesseAcademie

Huntelaar zal in principe tot de winterstop twee dagen per week meekijken met Nicky Hofs - met wie hij in 2007 nog Europees kampioen werd met Jong Oranje - bij Vitesse onder 21.

Negen maanden geleden vervulde Huntelaar nog een heldenrol bij Ajax met twee treffers in een invalbeurt van drie minuten in Enschede tegen FC Twente. Daarna probeerde hij zijn grote liefde Schalke 04 te behoeden van degradatie, maar dat sprookje mislukte.

Ondanks interesse van De Graafschap en NEC beƫindigde Huntelaar in alle stilte zijn loopbaan als profvoetballer, al heeft Huntelaar zijn afscheid nooit aangekondigd.

Kelderklasse

Eind september dook de 38-jarige spits - tot grote verrassing van zijn tegenstanders bij Concordia Wehl 10 - opeens op bij het zesde elftal van HC'03 uit Drempt.