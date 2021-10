Turner Schmidt kan door blessures niet in actie komen op WK

Casimir Schmidt komt niet in actie bij de wereldkampioenschappen turnen in Japan. De 25-jarige turner raakte vrijdag tijdens een training op het onderdeel sprong geblesseerd en heeft zich moeten afmelden voor de kwalificatie bij de mannen, die woensdag op het programma staat. Schmidt kampt met een enkel- en schouderblessure.

Schmidt sloeg zondag de podiumtraining nog over in de hoop woensdag toch nog in actie te kunnen komen. "Drie dagen is net te kort voor een goed herstel en een goede wedstrijd", liet bondscoach Bram van Bokhoven vanuit Kitakyushu weten. "Dat is heel jammer, want hij was fit en scherp. Het is geen ernstige blessure. Binnen een paar weken is hij naar verwachting weer volledig hersteld."

Voor Schmidt is het de tweede teleurstelling dit jaar. Eerder slaagde hij er niet in zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio.

Woensdagmorgen komen Jermain Grunberg, Loran de Munck en Frank Rijken namens Nederland in actie bij de kwalificaties van de mannen. Bij de vrouwen kwalificeerde debutante Elze Geurts zich als tweede voor de finale op sprong. Naomi Visser lukte het kwalificatie voor de meerkampfinale af te dwingen.