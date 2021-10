'Afrikaanse gletsjers zonder directe actie binnen 20 jaar gesmolten'

De gletsjers in Afrika zijn binnen twintig jaar gesmolten als er niet direct actie wordt ondernomen. Daarvoor waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties in een rapport.

Het continent telt drie grote gebergten met gletsjers: het bergmassief Kilimanjaro in Tanzania, de berg Mount Kenya in Kenia en het Rwenzori-gebergte in Oeganda.

Als er niets aan het opdrogen van de ijslagen wordt gedaan, leidt dat volgens het rapport tot overstromingen, extreme hitte en lange periodes van droogte. In 2030 kunnen ruim 118 miljoen mensen in het oosten van Afrika daarmee te maken krijgen.

Eerst in Kenia

De verwachting is dat de gletsjers in Kenia het eerst gesmolten zullen zijn, mogelijk al binnen tien jaar. Volgens het rapport is het dan een van de eerste bergketens ter wereld die hun gletsjers verliezen door toedoen van de mens.

De gletsjers zijn belangrijk voor waterstromen naar lager gelegen bevolkte gebieden. "Het snelle krimpen van de Oost-Afrikaanse gletsjers toont de dreiging van onomkeerbare verandering van het systeem op aarde", waarschuwt secretaris-generaal Petteri Taalas van de WMO.

Weinig uitstoot, wel de gevolgen

Afrika warmt minder snel op dan andere delen van de wereld. Minder dan 4 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt voor rekening van Afrika, maar de gevolgen van de klimaatveranderingen zijn wel merkbaar. De akkerbouw in Afrika wordt bijvoorbeeld geraakt door droogte en vanwege armoede kunnen weinig mensen zich goed aanpassen aan de veranderingen.

Vorig jaar kreeg zowel het oosten als het westen van het continent te maken met overstromingen in gebieden die veelal afhankelijk zijn van de landbouw. De WMO schat dat de kosten om de klimaatveranderingen tegen te gaan voor landen ten zuiden van de Sahara oplopen tot 42 miljard euro in 2050.