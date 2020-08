Nikita zat gevangen in Minsk: 'De een viel flauw, de ander deed het in z'n broek'

Beeld uit een door Nexta verspreide video - Nexta

Bijna zevenduizend betogers tegen het regime in Wit-Rusland zijn de afgelopen dagen opgepakt. Ruim duizend van hen werden na aandringen van de EU weer vrijgelaten en zij vertellen verhalen over zware mishandelingen. Onder hen de Russische journalist Nikita Telizjenko. Hij deed verslag van de protesten toen hij maandag werd opgepakt. Terug in Rusland spreekt hij met Nieuwsuur. "We moesten met 20, 30 man in een cel voor twee personen. Het ventilatieraam was met opzet dichtgesmeerd, dus je kon er niet ademhalen. Mensen vielen flauw." 'Een agent filmde het en vond het prachtig' De mishandelingen begonnen al in het arrestantenbusje, vertelt Telizjenko. "Je handen moesten achter je hoofd en je mocht niet opkijken. Bij elke kuil wankelde je. En als je dan op een stoel leunde, want we moesten op de grond zitten, kreeg je heel harde klappen." "Het was vernederend. Mensen kermden van de pijn. De een verloor het bewustzijn, de ander deed het in z'n broek."

Journalist Nikita Telizjenko - Nieuwsuur

De arrestanten werden gedwongen het Wit-Russiche volkslied te zingen. "Stel je maar voor, op volle snelheid rijden met je handen achter je hoofd en dan zingen. Als je de tekst niet kent of je wilt niet, krijg je er weer flink van langs. Iemand van de politie filmde dat ook nog met z'n telefoon. Zij vonden het prachtig." "Ze zeiden: 'We zijn gewapend, als je opstaat omdat je benen slapen, kunnen we je neerschieten'. Iedereen was bang en niemand begreep wat er gebeurde." Gebroken benen Veel van de verhalen en beelden van mishandelde betogers kwamen naar buiten via Nexta (spreek uit: nechta), een kanaal dat via de app Telegram nieuws verspreidt. "In de gevangenissen is het de hel", zegt Nexta-hoofdredacteur Roman Protasevitsj tegen Nieuwsuur. "Er zijn verhalen over martelingen. Mensen die met gebroken benen weer naar buiten zijn gekomen." Op de foto's hieronder tonen vrijgelaten betogers hun verwondingen. De beelden zijn via Nexta verspreid:

Op lokale nieuwssites tonen vrijgelaten betogers hun verwondingen - Nexta

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko controleert en censureert de meeste media in zijn land, maar Nexta blijft via Telegram non-stop beelden en verhalen verspreiden die mensen zelf opsturen. Het kanaal is met bijna twee miljoen volgers tijdens de protesten een belangrijke bron van informatie voor veel Wit-Russen. Zelfs tijdens de driedaagse internet-lockdown van afgelopen week bleef het kanaal online. "Alleen Telegram werkte nog, weliswaar met problemen, maar het werkte", zegt Protasevitsj. "En zo heeft de regering Nexta dus zelf het belangrijkste platform gemaakt voor nieuws over de demonstraties." Protasevitsj krijgt ook veel heftig materiaal binnen van de protesten zelf, waarbij de oproerpolitie keihard ingrijpt. "De afgelopen dagen was het echt afschuwelijk. Denk aan zwaarbewapende troepen die granaten gooien en schieten op mensen die protesteren tegen de verkiezingsuitslag." Daarnaast kreeg Nexta beelden binnen van gewelddadige arrestaties:

Beeld uit een door Nexta verspreide video van een gewelddadige arrestatie - Nexta