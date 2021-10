Na afzeggingen van Eltingh en Hamdi vindt PEC Zwolle in Boudesteyn nieuwe directeur

Marcel Boudesteyn gaat per 1 november bij PEC Zwolle aan de slag als algemeen directeur. De oud-speler van de club (50 jaar) is de opvolger van Adriaan Visser.

Boudesteyn kwam als speler uit voor Excelsior, FC Groningen en - destijds - FC Zwolle. Hij werd met de Zwollenaren in 2001/2002 kampioen van de eerste divisie.

KNLTB-directeur Jacco Eltingh en voormalig ADO-directeur Mohammed Hamdi waren belangrijke kandidaten, maar zagen na enige bedenktijd af van het directeurschap.

'Ontzettend gedreven'

"Op dit moment komt alles hartstikke mooi samen. Voetbal is van jongs af aan mijn grote passie en na tientallen jaren als ondernemer is dit een perfect moment om mijn drive en ambitie in te gaan zetten om verder te bouwen aan de potentie van PEC Zwolle. Ik voel me ontzettend gedreven om deze mooie club verder vooruit te helpen en kan niet wachten om te beginnen", zegt Boudesteyn over zijn aanstelling.

Er wacht voor hem een zware klus, want het gaat momenteel niet goed met de club. PEC Zwolle wist dit eredivisieseizoen nog geen enkel duel te winnen.