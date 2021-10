Bondscoach Parsons nog altijd niet in Zeist bij voorbereiding Oranjevrouwen

Bij de eerste kennismaking met zijn nieuwe team kwam de 35-jarige trainer ook al vers van het vliegveld. Ook toen stond Parsons de avond ervoor nog langs de lijn in de VS. Een nachtelijke vlucht en een paar koppen koffie waren toen nog voldoende, zei hij destijds .

Het lijkt erop dat de combinatie ervoor zorgt dat Parsons nog niet in Zeist is, zondagavond zat Parsons nog op de bank bij de Portland Thorns. Wanneer hij aansluit bij het trainingskamp wil de KNVB niet zeggen.

De Engelsman combineert zijn functie als bondscoach van de Nederlandse vrouwen nu met zijn trainerschap van de Portland Thorns in de Verenigde Staten. Dat doet hij tot en met november, wanneer de play-offs zijn van de NWSL.

Terwijl de Nederlandse voetbalsters in Zeist al lang en breed zijn begonnen aan de voorbereidingen op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Cyprus en Wit-Rusland, heeft bondscoach Mark Parsons zich nog niet op de KNVB-campus gemeld.

Vrijdagavond om 20.45 uur staat de volgende WK-kwalificatie op de planning. Dan nemen de vrouwen het op tegen Cyprus. Op dinsdag 26 oktober staat Oranje tegenover Wit-Rusland in de kwalificatie. De wedstrijden zijn live te volgen op NOS.nl, in de NOS-app, bij Radio 1 en via NPO 3.