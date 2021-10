Debutante Geurts door naar toestelfinale op sprong bij WK turnen

De 26-jarige Geurts turnt op zaterdag de finale. Sanna Veerman viel zowel op brug als op balk en kan een vervolg vergeten. Dat geldt ook voor Vera van Pol, die op brug twee keer viel. Van Pol is van de Nederlandse WK-deelneemsters de enige die afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio actief was.

Elze Geurts heeft bij haar debuut op de WK turnen in het Japanse Kitakyushu de finale op sprong gehaald. Met 14,350 punten werd ze tweede in de voorronde, tweede achter olympisch kampioene Rebeca Andrade uit Brazilië (14,800).

Maandag werd al bekend dat Naomi Visser zich had geplaatst voor de meerkampfinale, na vier onderdelen stond de 20-jarige turnster achtste en met nog elf deelneemsters te gaan was de Nederlandse al zeker van een plek in de finale van aanstaande donderdag. Zij eindigde uiteindelijk als elfde in de voorronde.

Voor Visser wordt het haar derde WK-finale. In 2018 werd ze veertiende en in 2019 een na laatste. De Nederlandse mannen komen woensdagochtend in actie.