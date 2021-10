Wekdienst 19/10: Poolse premier in Straatsburg • Eerste zorgpremie bekend

Maar eerst het weer: De dag start grijs met van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Vanmiddag wordt het vanuit het zuidwesten droog en breekt de zon door. Met 17 tot 20 graden is het zeer zacht.

Goedemorgen! De premier van Polen verdedigt in Straatsburg het vonnis dat Pools recht soms boven EU-recht gaat. En in Eindhoven worden Europese designprijzen uitgereikt.

Met Prinsjesdag sprak het demissionaire kabinet de verwachting uit dat de gemiddelde zorgpremie met 2,75 euro per maand zou stijgen, maar daar zaten de loonsverhogingen voor het zorgpersoneel nog bij niet in. Die worden betaald met een hogere zorgpremie.

Iedereen met een basisverzekering bij zorgverzekeraar DSW gaat volgend jaar 3,25 euro per maand meer betalen, waarmee de premie op 127,75 euro komt. DSW komt ieder jaar als eerste verzekeraar met de basispremie voor volgend jaar. De stijging wordt onder meer veroorzaakt door het toenemende gebruik van dure geneesmiddelen en loonsverhogingen in de zorg.

Ander nieuws uit de nacht:

Trump wil vrijgeven 'Capitool-documenten' via rechter blokkeren: Een commissie van het Congres wil de documenten inzien om te achterhalen in hoeverre de oud-president schuldig is aan de bestorming.

Turkije roept tien ambassadeurs op matje, onder wie die van Nederland: De reden is een verklaring waarin de ambassadeurs Turkije oproepen om de zakenman en filantroop Osman Kavala onmiddellijk vrij te laten. Ook Nederland heeft de verklaring ondertekend.

Kritiek na inzakken tribune: 'Elk stadion moet berekend zijn op hossende menigte': na het instorten van een tribune in het Goffertstadion in Nijmegen, zondag, uiten deskundigen kritiek op hoe stadions bouwkundig worden gecontroleerd. Toch lijkt het er volgens kenners niet op dat onderhoud aan het stadion is verzaakt.

En dan nog even dit:

In Nijmegen heeft de gemeente zijn excuses aangeboden omdat het 'minibos' van een basisschool per ongeluk met de grond is gemaakt. Het tiny forest was bijna zo groot als een tennisbaan en werd twee jaar geleden geplant door de kinderen van de basisschool. Er stonden allerlei planten en bomen, die inmiddels 1,5 tot 2 meter hoog waren. De kosten van de aanleg van het minibos bedroegen 22.000 euro.

"Het is echt een menselijke fout geweest van iemand die net van de andere kant het terrein opgereden is en de bordjes, waarop staat dat het een tiny forest is, niet heeft gezien", zegt een woordvoerder van het maaibedrijf tegen Omroep Gelderland. "We gaan er ook voor zorgen dat we het met de school weer gaan herstellen."