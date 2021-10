Basketballer en fenomeen Curry schiet maar raak: vierpuntslijn op komst?

Stephen Curry - Reuters

De start van het 75ste NBA-seizoen wordt overschaduwd door het vaccinatiedebat in de hoogste afdeling van het basketbal. Basketballer Kyrie Irving laat zich niet vaccineren tegen het coronavirus waardoor hij niet welkom is bij zijn ploeg Brooklyn Nets. Het leidt de aandacht af van het sportieve spektakel op de openingsavond. Ga maar na: titelverdediger Milwaukee Bucks met de nieuwe ster Giannis Antetokounmpo begint aankomende nacht meteen tegen de grootste concurrent in het oosten, de Nets. Zonder Irving, maar nog altijd met sterren Kevin Durant en James Harden. En in het westen kunnen de liefhebbers meteen de vingers aflikken bij de confrontatie tussen Los Angeles Lakers en Golden State Warriors. Oftewel, superster LeBron James tegen superster Stephen Curry. Scherpschutters in de picture Curry, alom beschouwd als de beste schutter aller tijden, is het boegbeeld van een sportieve revolutie in het basketbal. Waar vroeger de dribbel naar de basket (Magic Johnson), sprongkracht (Michael Jordan) of brute fysieke kracht (Shaquille O'Neal) succes bepaalden, maakt Curry vaak een omtrekkende beweging. Wat kenmerkend is voor Curry? Een schijnbeweging hier, een schijnbeweging daar, vloeiend dribbelen naar de basket en dan... een stapje terug over de driepuntslijn. Door Curry zijn driepunters de standaard geworden in de NBA. En hij is de koning.

In 1979 maakte de driepuntslijn voor het eerst zijn opwachting in de NBA, maar in de eerste jaren was het vooral een curiositeit. Natuurlijk waren er specialisten (denk aan Reggie Miller, die met Rik Smits Indiana Pacers naar de top leidde), maar in 2000 lag het gemiddeld aantal geslaagde driepunters per wedstrijd nog altijd op een schamele vijf. Vanaf de eeuwwisseling is de driepunter in opmars, maar pas in de laatste tien jaar groeide de driepunter explosief. Blikvangers van die revolutie: James Harden en Stephen Curry.

Tussen alle supersterren in de top van beste driepuntschutters is Kyle Korver de vreemde eend in de bijt. Korver, afkomstig uit een geslacht van Nederlandse emigranten en opgegroeid in het meest Nederlandse dorpje in de Verenigde Staten (Pella, Iowa), is een generatiegenoot van LeBron James. James werd in 2003 door Cleveland Cavaliers als eerste gekozen in de draft. Korver werd als 51ste opgepikt door New Jersey Nets, die hem voor het schamele bedrag van 125.000 dollar meteen verpatste aan Philadelphia 76ers. Kopieerapparaat Volgens de overlevering deden de Nets dat om een trainingskamp en een kopieerapparaat te financieren. Daar kregen ze spijt van. Korver zou namelijk een van de meest efficiënte driepuntsschutters in de geschiedenis van de NBA worden. Elke keer als Korver op schot was, klonk het pestend vanuit de tribune: "Traded for a copy machine."

Een kampioenschapsring leverde het Korver niet op. In 2018 speelde hij - aan de zijde van James - met de Cavs in de NBA Finals, maar verloor die van de Warriors. Curry maakte in vier finaleduels 22 driepunters, Korver benutter er een. In 2020 stopte Korver met basketballen als speler van de Milwaukee Bucks - een jaar te vroeg zou je kunnen zeggen - en trad alsnog in dienst bij de Nets. In Brooklyn kneedt hij als coach de volgende generatie scherpschutters. 'Shooters League' Inmiddels is het percentage driepunters dat raak geschoten wordt zo hoog, dat het bijna niet meer rendabel is om voor de tweepunters te gaan. De NBA is dan ook omgedoopt tot de 'shooters league'. Die trend is zichtbaar binnen selecties, die steeds meer worden gedomineerd door schutters. Tegenwoordig staan er zo vier schutters binnen de lijnen, terwijl er ooit maar enkelen in de selectie zaten.

De opkomst van de 'driepunter' heeft de NBA de afgelopen jaren laten landen in een nieuw tijdperk. Ter illustratie: tot 2017 koos geen enkel team in minimaal 40 procent van zijn schoten voor driepunters. Nu geldt dat voor de helft van de competitie. Vierpuntslijn? Door de verschuiving wordt de roep om verandering ook luider. Is het niet tijd voor een 'vierpuntslijn'? Schoten van een verdere afstand worden dan rijker beloond, maar het zou verdedigers ook dwingen om verder van de basket af te verdedigen en zo meer ruimte maken voor grote post-up spelers en snelle spelverdelers. Bijna elk team oefent al met een vierpuntslijn. Maar met Curry in de gelederen zouden vooral de Warriors enorm kunnen profiteren, is de gedachte. Toch is coach Steve Kerr - zelf ook geen slechte driepuntschutter in de jaren waarin hij vijf NBA-titels veroverde met Chicago Bulls en San Antonio Spurs - er geen voorstander van. "Ik zie het meer als een gimmick", vertelde Kerr aan de pers in aanloop naar de wedstrijd tegen de Lakers. "Het zou me echter niet verbazen als we binnen niet al te lange tijd die kant opgaan. De spelregels zijn in de laatste jaren aangepast voor aanvallend spel, dus die regel zou me niets verbazen. Maar ik zou er niet voor zijn."

