Trump wil vrijgeven 'Capitool-documenten' via rechter blokkeren

Donald Trump is naar de rechter gestapt vanwege een onderzoek van een parlementaire onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool op 6 januari. De toenmalige president wil voorkomen dat Witte Huis-documenten over die bestorming worden vrijgegeven, zoals vertrouwelijke gesprekken met medewerkers.

Volgens Trump vallen zulke gesprekken onder het executive privilege, het recht dat iedere president heeft om in vrijheid te overleggen met adviseurs, zonder bang te zijn dat die vertrouwelijke gesprekken uiteindelijk naar buiten komen in het Congres of de rechtbank.

'Fishing expedition'

President Biden zei eerder dat hij dat recht in dit geval niet wil respecteren, omdat de bestorming van het Capitool volgens hem een uitzonderlijke gebeurtenis is. Biden heeft het Nationaal Archief, waar overheidsdocumenten worden opgeslagen, daarom al toestemming gegeven om de door de onderzoekscommissie gevraagde documenten vrij te geven. Dat zou volgende maand gebeuren.

Maar Trump vindt dat de onderzoekscommissie van het Congres veel te veel documenten opvraagt, die bovendien niet allemaal in verband te brengen zijn met de Capitoolbestorming. Hij zegt in zijn aanklacht dat het onderzoek onwettig en te veelomvattend is en spreekt van een "fishing expedition", een term die wordt gebruikt als zo veel mogelijk stukken worden opgevraagd zonder dat precies duidelijk is waarnaar wordt gezocht.

De commissie heeft bijvoorbeeld om alle documenten gevraagd van 6 januari die betrekking hebben op uitspraken van Trump of anderen. De oud-president hoopt het vrijgeven van de documenten via een gerechtelijk bevel te kunnen tegenhouden.

Blokkade

Het is niet voor het eerst dat Trump probeert het Congresonderzoek te blokkeren. Eerder riep hij voormalige medewerkers die waren gedagvaard al op om te zwijgen, wederom vanwege het executive privilege.

Een van die medewerkers, Trumps voormalige adviseur Steve Bannon, kwam donderdag helemaal niet opdagen bij de onderzoekscommissie. Ook hij vindt dat de gesprekken tussen hem en Trump vertrouwelijk waren en dat de Congrescommissie hem niet kan dwingen om de inhoud bekend te maken.

De commissie zegt vandaag die gedachtegang te verwerpen, maar hoe het nu verder gaat is onduidelijk. Bannon heeft via zijn advocaat laten weten dat hij niet met de commissie wil samenwerken totdat een rechter zich heeft uitgesproken over Trumps beroep op het executive privilege.

Verantwoordelijk?

Het doel van de onderzoekscommissie van het Congres is te achterhalen in hoeverre toenmalig president Trump verantwoordelijk was voor de bestorming van het Capitool.

Een terugblik op die bestorming, op 6 januari van dit jaar: