Arsenal voorkomt diep in blessuretijd blamage tegen clublegende Vieira

Arsenal en Crystal Palace hebben in de achtste speelronde van de Premier League gelijkgespeeld: 2-2. In de wedstrijd tussen respectievelijk de nummers dertien en veertien van de ranglijst leek Crystal Palace met de winst naar huis te keren. Diep in blessuretijd maakte de thuisploeg toch nog gelijk.

De laatste ontmoeting tussen de twee clubs eindigde in het voordeel van Arsenal (1-3), maar daar moesten wel twee doelpunten in blessuretijd aan te pas komen. Nu begon de ploeg van trainer Mikel Arteta flitsend. Pierre-Emerick Aubameyang reageerde alert bij de tweede paal op een rebound en zette Arsenal op 1-0.

Voor rust drong Crystal Palace aan en had Conor Gallagher de beste kans op zijn schoen; een snoeiharde volley was onderweg naar de rechterkruising, maar Arsenal-doelman Aaron Ramsdale wist met een prachtige redding de gelijkmaker te voorkomen.