Volendam komt goed weg tegen NAC en pakt koppositie eerste divisie

FC Volendam heeft de koppositie in de eerste divisie overgenomen van Excelsior. De ploeg van trainer Wim Jonk won thuis in een degelijk duel met minimaal verschil van NAC Breda (1-0).

De 19-jarige rechtsback Denso Kasius was de matchwinner. De huurling van FC Utrecht nam na een halfuur een voorzet van de behendige linksbuiten Ibrahim El Kadiri in een keer op de pantoffel en schoot op die manier de bal diagonaal achter NAC-doelman Nick Olij.

Het is de vierde goal van de Delftenaar Kasius, die aan het begin van vorig seizoen nauwelijks aan spelen toekwam bij Jong Utrecht.

Weinig wapenfeiten

De goal van de jonge rechtsback was een van de weinige wapenfeiten van Volendam in de wedstrijd. De ploeg uit Noord-Holland, die in de eerste helft licht de overhand had, zwijnde een aantal keer in de tweede helft.

Een goal van NAC-spits Ralf Seuntjens werd door scheidsrechter Bas Nijhuis afgekeurd vanwege het aanvallen van de doelman. Opmerkelijk, want de Sloveense keeper van Volendam, Filip Stankovic, kwam zelf druistig ingevlogen en wist desondanks de bal niet te pakken.