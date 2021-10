Man overleden na aanrijding met tram in Den Haag, mogelijk geduwd

In Den Haag is een man overleden na een aanrijding met een tram, meldt de politie. Dat gebeurde bij de halte Anthony Fokkersingel in de wijk Ypenburg. Er is een uitgebreid onderzoek gestart naar de toedracht.

Meerdere getuigen melden aan persbureau Regio15 dat het slachtoffer een oudere man is en dat hij door jongeren voor de tram zou zijn geduwd. De politie kan dat niet bevestigen.

Burgernetmelding

Vanwege het incident hebben de hulpdiensten een Burgernetmelding uitgestuurd. Daarin wordt het publiek gevraagd om uit te kijken naar drie donkergetinte jongens met hoodies. De politie zegt nog uit te zoeken of het gaat om verdachten of getuigen van het incident.

Vanwege het ongeval rijdt tram 19 vanuit Leidschendam tot halte Ypenburg Centrum, meldt vervoersbedrijf HTM.

Bekijk hier de beelden: