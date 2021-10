Minibos van basisschool Nijmegen met de grond gelijkgemaakt, gemeente zegt sorry

De bestuurder van een maaimachine die voor de gemeente Nijmegen werkte heeft vorige week een 'minibos' van basisschool Kindcentrum Aquamarijn met de grond gelijkgemaakt.

Het tiny forest was bijna zo groot als een tennisbaan en werd twee jaar geleden geplant door de kinderen van de basisschool. Er stonden allerlei inheemse planten en bomen die inmiddels 1,5 tot 2 meter hoog waren. De kosten van de aanleg van het minibos bedroegen 22.000 euro .

Maaier zag bordjes niet

De gemeente en het bedrijf dat de maaimachine leverde hebben hun excuses aan de leerlingen van groep acht aangeboden.

"Het is echt een menselijke fout geweest van iemand die net van de andere kant het terrein opgereden is en de bordjes, waarop staat dat het een tiny forest is, niet heeft gezien", zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen Omroep Gelderland. "We gaan er ook voor zorgen dat we het met de school weer gaan herstellen."