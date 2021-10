Makers 'De Slag om de Schelde' erg teleurgesteld over gemiste Oscar-inzending

De makers van De Slag om de Schelde zijn "enorm teleurgesteld" dat de oorlogsfilm niet de Nederlandse inzending voor de Oscars is. Eerder deze maand werd bekend dat een andere oorlogsfilm van Nederlandse bodem, Do Not Hesitate, met de eer gaat strijken.

"We hadden enorm gehoopt dat wij de inzending voor de Oscars zouden zijn", zegt producent Alain de Levita in het NPO Radio 1-programma Nieuws & Co. "We begrijpen het ook niet helemaal."

De Slag om de Schelde draait om een Engelse piloot, een Zeeuws meisje in het verzet en een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, wier paden kruisen tijdens de strijd om de Scheldemonding in 1944.

De speelfilm ging op 14 december 2020 in première. Een dag later ging Nederland vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen opnieuw op slot. Sinds juni van dit jaar draaide de film weer in de bioscopen. Het oorlogsverhaal trok een half miljoen bezoekers en won vijf Gouden Kalveren.

'Met Netflix serieuze kans'

De film staat sinds afgelopen vrijdag ook op Netflix. Dit weekend was The Forgotten Battle, zoals de titel in het Engels luidt, wereldwijd de best bekeken film op de streamingsdienst.

"Met een partner als Netflix heb je heel veel power. Ik heb het al eens meegemaakt met de film Tonio: het gaat niet alleen om hoe goed de film is, maar ook om hoeveel geld je in een campagne voor de Oscars steekt", zegt De Levita.

"Als je nu ziet dat de film nummer 1 is op Netflix in Amerika, wat eigenlijk nooit voorkomt, dan hadden we echt een heel serieuze kans gehad om ver te komen bij de Oscars", aldus de producent. "Heel veel Academy-leden gaan de film zien. Het is een gemiste kans. Misschien voor Nederland, maar in ieder geval voor De Slag om de Schelde."

Vredesmissie

Oscar-inzending Do Not Hesitate, over drie jonge soldaten op vredesmissie in het Midden-Oosten, is nog niet in de bioscoop te zien. De film gaat op 11 november in première.

De 94e uitreiking van de Oscars, de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen, is op 27 maart volgend jaar.