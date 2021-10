Hoofdredacteur Bild ontslagen na nieuwe beschuldigingen ongepaste relaties

De hoofdredacteur van de grootste krant van Duitsland, Bild, is ontslagen na nieuwe beschuldigingen aan zijn adres over ongepaste relaties met vrouwen. Aanleiding is een artikel van Ippen Investigativ over Julian Reichelt, waaraan verslaggevers maanden hadden gewerkt. The New York Times meldde vandaag dat die publicatie aanvankelijk door hun uitgever, Dirk Ippen, persoonlijk is tegengehouden.

Maar de aantijgingen zijn voor de bazen van Reichelt, die al langer onder vuur ligt vanwege zijn omgang met vrouwen, nu dus aanleiding om hem de laan uit te sturen. De driekoppige hoofdredactie van Bild krijgt een nieuwe topman.

Reichelt kwam geregeld in opspraak, onder meer vanwege een verhouding met een jongere collega in een ondergeschikte positie. Zelf ontkende hij toen zijn macht te hebben misbruikt en een extern advocatenbureau dat de aantijgingen onderzocht, vond niet genoeg bewijs. Nadat hij kort op non-actief had gestaan keerde Reichelt na die affaire terug op zijn post.

The New York Times schreef het afgelopen weekend al dat de hoogste baas van Axel Springer, het bedrijf achter Bild, zijn hoofdredacteur de hand boven het hoofd hield. Hij zou een vriend ge-sms't hebben dat ze terughoudend om moesten gaan met het onderzoek naar de beschuldigingen en noemt Reichelt "echt de laatste en enige journalist in Duitsland is die nog dapper tegen de nieuwe autoritaire DDR-staat rebelleert". De in ongenade gevallen journalist schreef regelmatig kritisch over het Duitse coronabeleid.

Betere baan

De externe advocaten die Reichelts handel en wandel onderzochten stuitten op een affaire die de toen 36-jarige hoofdredacteur had met een vrouw van 25, schrijft The New York Times.

"Als ze erachter komen dat ik een affaire met een stagiaire heb, ben ik mijn baan kwijt", zou hij hebben gezegd. Toch zou hij de verhouding niet hebben verbroken. Hij zou de vrouw een hogere functie hebben gegeven en regelmatig op een hotelkamer in het naast de redactie gelegen hotel ontboden hebben.

"Dat is hoe het altijd gaat bij Bild", zou de vrouw gezegd hebben. "Degenen die met de baas naar bed gaan krijgen een betere baan." Ze kreeg naar eigen zeggen van een mannelijke collega te horen dat die het zat was om de vrouwen met wie Reichelt relaties had onder zijn hoede te moeten nemen.

Belangenverstrengeling

Ook het weekblad Der Spiegel schreef dit jaar al eens een artikel over het optreden van Reichelt, onder de kop "Vögeln, fördern, feuern". Oftewel: Neuken, promoveren, ontslaan, zoals medewerkers van Bild de werkwijze van hun baas zouden typeren.

De hoofdredacteur zou jonge vrouwelijke stagiaires en vrijwilligers via Instagram voor diners hebben uitgenodigd. Die kregen soms snel promotie, maar konden ook weer snel uit de gratie raken.

Der Spiegel schreef verder dat Reichelt zich in 2018 schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling: hij zou een verhouding hebben gehad met een medewerkster van een pr-bureau. De Duitse zakenkrant Handelsblatt, die op het punt stond daarover te publiceren, liet zich daar volgens The New York Times van weerhouden door een telefoontje van Reichelt zelf.

Onafhankelijkheid van de pers

Intussen is in Duitsland commotie ontstaan over de aanvankelijke verhindering van publicatie van het artikel door de onderzoeksjournalisten van Ippen. Die hebben in een protestbrief aan hun bazen geschreven dat er geen juridische of journalistieke redenen zijn die rechtvaardigen waarom het stuk niet gepubliceerd mocht worden. De Duitse journalistenvakbond maakt zich zorgen over de onafhankelijkheid van de pers.