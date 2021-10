Burgemeester Ter Apel: overvolle nachtopvang azc is ongezond

Burgemeester Velema van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, vreest voor de uitbraak van ziektes in de overvolle nachtopvang in zijn gemeente. In de nachtopvang, gelegen bij het asielzoekerscentrum (azc), is formeel plek voor maximaal 275 mensen. Afgelopen nacht waren dat er 429. De afgelopen weken bleek al vaker dat het in de noodopvang veel te druk is.

Velema uit zijn zorgen na onderzoek door de GGD. Die noemt de situatie ernstig. "Als je over een reeks nachten zoveel mensen herbergt op een plek waar ruimte is voor 275 mensen, kan dat gevolgen hebben voor de volksgezondheid", zegt de burgemeester. Het kan bijvoorbeeld leiden tot uitbraken van het norovirus. Ook wijst Velema op de nog altijd aanhoudende coronapandemie.

Velema wil dan ook dat het aantal mensen in de nachtopvang wordt teruggebracht. "De druk is wel wat verlicht, maar het is nog niet in verhouding met wat er binnenkomt en hoe we tijdig mensen kunnen uitplaatsen", zegt de burgemeester. "We willen in het asielzoekerscentrum weer normale aantallen mensen kunnen huisvesten."

Velema zegt dat sprake is van een crisis die zich in vertraging afspeelt: