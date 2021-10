KNVB en clubs wijzen supportersgeweld af: 'Bespreken hoe tij te keren'

Plastic bekers bij de cornervlag in De Goffert bij de Gelderse derby NEC-Vitesse. - Pro Shots

In de komende dagen beraadt de KNVB zich met alle clubs in het Nederlandse betaald voetbal over maatregelen om supportersgeweld in en rond de stadions een halt toe te roepen. "Het betaald voetbal heeft het vanwege de coronamaatregelen geruime tijd moeten stellen zonder publiek. Sinds de zomer is alles gelukkig weer opgebouwd naar (bijna) het 'oude normaal' met volle stadions. Helaas moeten we na zo'n tien speelrondes constateren dat supporters zich nog niet bij alle wedstrijden normaal weten te gedragen: spelers zijn bekogeld met plastic bekers bier, met spreekkoren zijn specifieke personen en bevolkingsgroepen beledigd en buiten het stadion vonden bij enkele duels gewelddadigheden plaats." Bij de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse kwamen alle genoemde uitwassen tot uiting. Eind september werden in korte tijd ook al vier duels in het betaalde voetbal (FC Utrecht-RKC Waalwijk, Go Ahead Eagles-PEC Zwolle, FC Groningen-Vitesse en NAC Breda-FC Emmen) stilgelegd wegens ongeregeldheden. Destijds sprak de KNVB - bij monde van competitiemanager Jan Bluyssen - ook al zijn zorgen uit over de uitwassen. Het nemen van strenge maatregelen vond de voetbalbond toen nog een stap te ver.

Nu lijken die maatregelen onvermijdelijk, al wijst de KNVB in een verklaring - medeondertekend door alle betaaldvoetbalclubs, de eredivisie, eerste divisie en de overkoepelende organisatie van supportersverenigingen - er wel op dat het buitensporige gedrag van de fans niet tot Nederland beperkt is. "Het lijkt om een maatschappelijk en ook internationaal probleem te gaan, dat men zich na de eerder opgelegde beperkingen nu grenzeloos laat gaan. Dat zien wij ook terug in het voetbal. Soms al dagen van tevoren wordt een vijandige sfeer gecreëerd waarin sommigen zichzelf lijken te verliezen. Het begint vaak met ludieke acties maar die slaan vervolgens door in zaken waar geen weldenkend mens iets mee te maken wil hebben.

Voetbal is de mooiste sport. Nu we hier weer volop met z’n allen van kunnen genieten, laten we dat niet door een kleine groep verpesten.



Welke maatregelen genomen zullen worden, is nog niet duidelijk. Daarover gaan de betrokken partijen de komende dagen met elkaar in gesprek. "Betaald voetbal is topsport en topamusement. Rivaliteit geeft hier een extra dimensie aan maar kent wel duidelijke grenzen. De onderstaande partijen vinden dat de recente reeks misstanden direct moet stoppen. Zij gaan daarom de komende dagen met elkaar bespreken hoe we gezamenlijk het tij kunnen keren. Welke oplossingen kunnen of moeten we op welk moment inzetten?" "Voetbal is de mooiste sport", besluit de voetbalbond. "Nu we hier weer volop met z'n allen van kunnen genieten, laten we dat niet door een kleine groep verpesten.

Geen uitsupporters? In Studio Voetbal suggereerde Arno Vermeulen zondag dat de Gelderse derby vanwege alle ongeregeldheden voortaan maar zonder uitfans moet worden gespeeld. NEC-directeur Wilco van Schaik kon zich daarin vinden: "Dat is de enige conclusie die je kan trekken als je het zo uit de hand laat lopen. Het is een schande dat we in Nederland zo voetbal moeten spelen. Dit hoort niet. Dan moeten de goeden maar weer onder de kwaden lijden."