Zaalvoetballers in groepsfase EK tegen Europees- en wereldkampioen Portugal

Nederland treft volgend jaar op het Europees kampioenschap zaalvoetbal in de groepsfase titelhouder én wereldkampioen Portugal. In groep A is Oranje ook gekoppeld aan Oekraïne en Wit-Rusland of Servië.

Die laatste twee landen strijden van 14 tot en met 17 november om het laatste EK-ticket. Nederland was als gastland zeker van deelname aan het EK. Vandaag was bij de KNVB in Zeist de loting.

Live bij de NOS

Het toernooi vindt plaats van 19 januari tot en met 6 februari 2022 in Amsterdam (Ziggo Dome) en Groningen (MartiniPlaza). Alle Nederlandse wedstrijden zijn gedurende het toernooi live te volgen bij de NOS, net als halve finales en de finale.

Bekijk hieronder de loting van het EK zaalvoetbal volgend jaar.