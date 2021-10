Politie: we stonden in Nijmegen tegenover 'extreem veel geweld'

De politie zegt dat agenten gisteren in Nijmegen na de voetbalwedstrijd NEC-Vitesse geconfronteerd werden met "extreem veel geweld". Na het duel braken rellen uit en werden 23 mensen opgepakt.

"We hadden rekening gehouden met een onrustige afloop van de voetbalwedstrijd, maar we kregen te maken met keiharde agressie", zegt politieteamchef Lonneke Hordijk. "De omvang en de heftigheid van het geweld waren groot."

Volgens de teamchef werden agenten bekogeld met stenen en complete boomstronken. Meerdere agenten en politiepaarden raakten gewond. Ook twee hooligans hebben zich bij het ziekenhuis gemeld met verwondingen.

Beelden naar buiten

Hordijk waarschuwt dat de politie beelden van raddraaiers naar buiten brengt als mensen zich niet zelf melden. "Gelukkig hebben we al best wat beelden, en we starten meteen vandaag met het analyseren daarvan", zegt ze. "Reken er maar op dat we die beelden zullen gebruiken om de relschoppers te arresteren."

Hoeveel schade er is aangericht, is nog onduidelijk. Voetbalclub NEC zegt dat het "alle medewerking" verleent aan de politie om de daders te straffen. Clubdirecteur Van Schaik noemt het beschamend hoe sommigen zich gisteren hebben gedragen.

Ook verslaggevers van Omroep Gelderland werden na afloop van het duel belaagd. De omroep heeft besloten geen verslag meer te doen van voetbalwedstrijden en risicodemonstraties.

Voetbalsupporters vernielden onder meer een politiebus: