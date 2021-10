Fransen in de ban van omstreden Éric Zemmour: 'Ik zeg wat mensen denken'

Éric Zemmour - AFP

Pas over zes maanden zijn de presidentsverkiezingen in Frankrijk, maar nu al loopt de spanning op. In de peilingen is een onverwachte nieuwkomer als een komeet omhooggeschoten: Éric Zemmour. Hij is journalist en schrijver, immens populair bij rechtse kiezers, en omstreden vanwege anti-islamuitlatingen. Zemmour (63) heeft zich nog niet eens kandidaat gesteld, maar nu al voeren jongeren in heel Frankrijk campagne voor hem. Génération Z Cris Pajon (21) steekt een dikke kwast in een emmer vol lijm. Hij smeert een elektriciteitskastje vol, haalt een opgerolde poster tevoorschijn en plakt die op het kastje. 'Zemmour, président', staat erop. "Hij moet het worden hè!", zegt Pajon lachend.

Posters plakken - NOS

"Ik heb me pas een paar maanden geleden aangesloten bij Génération Z, de jongerenbeweging van politiek commentator Zemmour. Ik denk dat Zemmour de enige is die alle kiezers weer naar de stembus kan krijgen die de afgelopen decennia zijn afgehaakt, omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de politiek." Pajon is samen met zo'n tien andere jongeren een avond lang op pad in de straten van Orléans, om posters van hun nieuwe politieke idool op te hangen. En ze zijn niet de enigen. In steden en departementen in heel Frankrijk zijn de laatste weken lokale comités opgericht van Génération Z. Het zijn allemaal jongeren die zich achter Zemmour scharen. En allemaal gaan ze regelmatig 's avonds de straat op om posters te plakken.

(Nog) geen kandidaat Als er nu verkiezingen in Frankrijk zouden worden gehouden, zou zittend president Emmanuel Macron volgens alle onderzoeken de winnaar worden. Marine Le Pen en Éric Zemmour strijden om de tweede plaats. Le Pen zou volgens een recente peiling 16,5 procent van de stemmen krijgen, Zemmour 13,5 procent. In een andere recente peiling is het andersom: Zemmour krijgt daarin 17 procent van de stemmen en Le Pen 15. De Franse presidentsverkiezingen worden over een half jaar gehouden: in april 2022. Éric Zemmour heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld.

Die plakacties staan niet op zichzelf. Éric Zemmour is de laatste weken onverwacht uitgegroeid tot de politieke held van veel Fransen. Uit een peiling die vorige maand verscheen, bleek dat geen enkele leeftijdsgroep zó enthousiast is over Zemmour als de jongeren. Van de 18- tot 25-jarigen zegt 10 procent 'zeker' op hem te willen stemmen en 18 procent 'misschien'. Dat is mede opvallend omdat Franse jongeren hun belangstelling voor de politiek leken te verliezen. Ze gingen steeds vaker niet stemmen. Bij de laatste presidentsverkiezingen, in 2017, bleef 25 procent van de kiezers thuis. Dat was het hoogste percentage niet-stemmers sinds 1969. Van de jongeren (18 tot 35) bleef in 2017 zelfs 33 procent thuis.

Quote Ik zeg wat heel veel mensen denken. Daarom stijg ik in de peilingen. Éric Zemmour