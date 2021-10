Visser bereikt meerkampfinale bij WK turnen, Geurts aast ook nog op finale

Dinsdag komen er niet meer dan elf meerkampsters in actie, waardoor ze al zeker is van een plek bij de beste 24. Voor Visser wordt het haar derde WK-finale. In 2018 werd ze veertiende en in 2019 een na laatste.

Ondanks het bereiken van de finale is Visser niet helemaal tevreden. "Ik kijk met een dubbel gevoel terug op de kwalificatie. Ik heb wat punten laten liggen op ieder toestel, maar ben blij dat ik geen grote fouten heb gemaakt."

De Amerikaanse Leanne Wong (55.749) is de leider van het klassement. De finale is donderdag en live te zien op NOS.nl en in de NOS-app.

Geurts ook nog in de race

Elze Geurts mag nog hopen op de finale op sprong. Zij voert de ranglijst aan na zeven van de tien subdivisies met een gemiddelde score van 14.350 punten over twee sprongen. De topacht turnt zaterdag de finale (ook live bij de NOS).

"Mijn eerste sprong is relatief makkelijk, die heb ik ook al wel vaker gedaan. Bij de tweede was het spannender. Die ging tijdens trainingen in Nederland goed, maar hier op toestellen die ik niet ken een stuk lastiger. Vandaag ging het echt super", aldus de WK-debutant.

Vorige week maakten we een reportage over Sanna Veerman en Elze Geurts, die midden in de nacht trainden om zich voor te bereiden op het tijdsverschil in Japan.