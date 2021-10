Valse start cricketers: hoofdfase WK op losse schroeven na nederlaag

De Nederlandse cricketers zullen moeten stunten om het hoofdtoernooi van het WK cricket Twenty-20 te bereiken. Dat is de conclusie na een teleurstellende nederlaag die ze in de openingswedstrijd in Abu Dhabi leden tegen Ierland.

Met cricketgrootmacht Sri Lanka, Namibië en Ierland als tegenstanders was Ierland op voorhand de te kloppen ploeg voor een plek bij de eerste twee. In juni was het Nederlands team in Utrecht immers nog twee keer te sterk voor de Ieren in het langere format van de Super League (50 overs).

Nederland plaatste zich in november 2019 door het kwalificatietoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten te winnen. Omdat alleen de beste acht landen van de wereldranglijst vooraf verzekerd zijn van het hoofdtoernooi (de Super 12), moet Oranje zich via een voorronde bij de beste twee van vier ploegen zien te plaatsen.

Regerend wereldkampioen zijn de West-Indies, die in 2016 Engeland de baas waren in de WK-finale in India.

Met miljarden televisiekijkers in met name Azië hoort het WK cricket (klassiek en T20) tot de best bekeken sportevenementen ter wereld. De Nederlandse cricketers doen voor de vierde keer mee aan het WK T20, dat toe is aan de zevende editie.

Dat aantal was voor Ierland geen enkel probleem. Openingsbatsman Paul Sterling (30 no) en Gareth Delaney (44 uit 26 ballen) richtten de meeste schade aan.

Wedstrijdvormen internationale cricket

- In de klassieke, meest prestigieuze vorm (Testcricket) spelen beide ploegen niet een, maar twee innings. Die vorm is onbegrensd in overs (bestaande uit zes aangooien). De wedstrijd is pas voorbij als alle spelers van de ene ploeg twee keer zijn uitgegooid en/of het puntentotaal van de beginnende ploeg is overtroffen. Een wedstrijd in deze vorm kan maximaal vijf dagen duren.

- Bij One Day Cricket worden maximaal 50 overs per ploeg gespeeld. De Super League, met de dertien beste ploegen van de wereld waaronder Nederland, wordt in dit format gespeeld.

- En dan heb je nog de snelle vorm Twenty 20. De naam zegt het al: in deze vorm valt de beslissing na maximaal twintig overs per ploeg.