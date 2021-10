Slachtoffers toeslagenaffaire en aardbevingen uitgenodigd aan formatietafel

Koolmees en Remkes - ANP

Slachtoffers van de toeslagenaffaire en mensen die gedupeerd zijn door de aardbevingen in Groningen krijgen een uitnodiging om hun verhaal te doen aan de onderhandelaars die praten over een nieuw kabinet. De informateurs Remkes en Koolmees zeiden op een persconferentie dat de partijen op die manier een begin willen maken met de nieuwe bestuurscultuur:

'Het is belangrijk dat we er lessen uit trekken' - NOS

De gesprekken moeten duidelijk maken hoe de verhouding tussen de burgers en de overheid kan worden verbeterd, zei Koolmees. Ook het veelbesproken Kamerlid Pieter Omtzigt krijgt een uitnodiging. Hij is de enige fractievoorzitter die nog niet met een informateur heeft gesproken, omdat hij lange tijd ziek thuis zat. Daarnaast komen ook nog experts langs, zoals de directeur van het Centraal Planbureau, de president van De Nederlandsche Bank en een groep topambtenaren. Zij moeten duidelijkheid geven over de financieel-economische situatie. Ook mensen van de Belastingdienst, het COA en de IND sluiten aan. Kop is eraf Volgens Koolmees zijn inmiddels alle onderwerpen een keer aan de orde geweest in de onderhandelingen. "De kop is eraf, maar er is nog heel veel werk te doen." Ook over heikele punten, zoals de discussie over euthanasie voor mensen die hun leven voltooid achten, is gesproken, maar beide informateurs benadrukten dat er over nog geen enkel onderwerp al overeenstemming is. Koolmees zei dat de formatie nu een "verdiepende fase" ingaat. Hoe lang het nog gaat duren voordat er een nieuwe ministersploeg op het bordes staat, is volgens Remkes nog steeds niet te zeggen. "Maar ik merk wel dat de partijen vaart willen maken." Remkes over hoe lang het nog gaat duren:

'Of het nog lang gaat duren? Dat is koffiedik kijken' - NOS

Vandaag spraken Remkes en Koolmees niet met de partijleiders, maar met hun secondanten. Die hebben deze formatie een belangrijkere rol dan in het verleden. "Dat houdt de vaart erin", legde Remkes uit. Omdat veel partijleiders ook minister zijn, hebben ze een drukke agenda en kunnen er dus niet altijd bij zijn. Zo zit demissionair premier Rutte deze week twee dagen bij een Europese top in Brussel. Het is de bedoeling dat de partijen een beknopt coalitieakkoord sluiten. Daarin wordt vastgelegd wat het nieuwe kabinet wil doen en waarom. Daarna moeten de beëdigde ministers in een 'regeerprogramma' opschrijven hoe ze die doelen willen bereiken. Dat gaat waarschijnlijk een paar weken duren, waarna het debat over de regeringsverklaring plaatsvindt in de Tweede Kamer. Remkes over het proces:

'De focus in het coalitieakkoord ligt op het wat en waarom' - NOS