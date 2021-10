Verdachten moord Peter R. de Vries hadden moordwapen bij zich

Delano G. uit Tiel hield het kort. "Ik heb niets te melden", zei hij. Ook in politieverhoren heeft G. niets willen verklaren. De Poolse medeverdachte Kamil E. had meer tekst, maar ontkende ook maar iets van de liquidatie af te weten. "Ik heb niemand vermoord en ik heb geen wapen gezien", zei hij via een tolk.

In de Amsterdamse rechtbank begon vanochtend het proces tegen Delano G. en Kamil E., die op 6 juli dit jaar een aanslag zouden hebben gepleegd op De Vries in het centrum van Amsterdam. Volgens het Openbaar Ministerie was de 22-jarige G. de schutter en de 35-jarige E. zijn chauffeur.

Toch lag het vermoedelijke moordwapen, een omgebouwd alarmpistool, bij de twee verdachten in de auto toen ze werden aangehouden. Net als een tas met een pistoolmitrailleur - met daarop dna van beide verdachten - en een plastic fles benzine, vermoedelijk bedoeld om de auto mee in brand te steken.

Vandaag vertelde Kamil E. dat hem een dag voor de moord was gevraagd om iemand weg te brengen. "Ik heb gevraagd of het iets illegaals was, maar ze zeiden dat ik me geen zorgen moest maken."

Wie hem vroeg om te rijden, werd niet duidelijk. Kamil E. beweerde zijn passagier Delano G. niet te kennen en zei dat er ook nog twee andere onbekenden waren meegereden naar Amsterdam.

Maar volgens het OM heeft Kamil E. ook een voorverkenning gedaan. De politie zag op bewakingsbeelden dat hij ruim een week voor de moord toekeek hoe Peter R. de Vries naar zijn auto liep.

"Alles is goed voorbereid, planmatig uitgevoerd en het doelwit was bekend", zei de officier van justitie. Volgens het OM is duidelijk dat de twee verdachten de liquidatie samen hebben uitgevoerd. Het bewijs bestaat uit verklaringen van ooggetuigen, camerabeelden, telefoongegevens en sporenonderzoek.

Reconstructie

De politie heeft de liquidatie nauwkeurig kunnen reconstrueren. Drie kwartier voor de moord parkeerden de verdachten hun Renault Kadjar op de Prinsengracht in Amsterdam. Ze liepen samen een rondje door de Lange Leidsedwarsstraat, langs de achteringang van de studio van RTL Boulevard en langs de parkeergarage waar Peter R. de Vries zijn auto had staan.

Daarna gingen ze terug naar de auto, waar Delano G. zich omkleedde en alleen weer vertrok. Hij droeg een petje, een camouflagejas en een heuptasje, die na de moord ook zijn teruggevonden in de auto. Terwijl Kamil E. rondjes reed, zou G. op een trapje hebben zitten wachten op De Vries.

Even voor 19.30 uur liep de misdaadverslaggever langs. Een getuige zag de man op het trapje "een grijpende beweging" maken, een ander zag hoe De Vries werd neergeschoten. Hij werd vier keer geraakt, onder andere in het hoofd. Volgens het OM rende Delano G. terug naar de Prinsengracht en stapte hij weer bij Kamil E. in de auto.

Dankzij getuigen en camerabeelden lukte het de politie om de vluchtauto snel te traceren. Een motoragent zag de Renault Kadjar rijden, waarna de verdachten drie kwartier na de moord konden worden aangehouden.

Opdrachtgever

De inleidende zitting vandaag trok veel publiek. In de rechtszaal zaten onder andere vrienden en nabestaanden van Peter R. de Vries. Het OM wees erop dat De Vries niet alleen een geliefd misdaadverslaggever was, maar ook de kroongetuige bijstond in het proces tegen de groep rond Ridouan Taghi. "Het heeft er alle schijn van dat deze moord verband houdt met zijn werkzaamheden", zei de officier van justitie. "Dat maakt dat deze zaak is ingeslagen als een bom."

Het OM meldde dat ook onderzoek wordt gedaan naar wie opdracht gaf voor de moord op De Vries. Dat onderzoek staat los van deze zaak.

Anoniem dossier

De advocaat van Delano G. had kritiek op het strafdossier, waar alle namen van ooggetuigen, politiemedewerkers, officieren van justitie, rechters en deskundigen zijn weggelaten. Hij vindt een compleet anoniem dossier te ver gaan. "We zijn niet blind voor zorgen om veiligheid", zei advocaat Ronald van der Horst. "Maar dat mag niet leiden tot een spookproces."

Volgens het Openbaar Ministerie zijn alle namen uit veiligheidsoverwegingen geanonimiseerd, maar hoeft dat geen belemmering te zijn voor de verdediging om de betrokkenen te horen of hun bevindingen te toetsen.

Zowel Delano G. als Kamil E. blijft voorlopig vastzitten. Voor de familie van Peter R. de Vries was het een "spannende en beladen ochtend", zei hun advocaat Annemiek van Spanje. "Het was het eerste moment dat ze de verdachten konden zien."

Delano G. zat tijdens de zitting onderuit gezakt op zijn stoel en zweeg. Kamil E. zei pas meer te willen verklaren als hij het dossier had gelezen. Over de houding van de verdachten wilden de nabestaanden zich niet uitlaten.

De zaak gaat in december verder en wordt naar verwachting komend voorjaar inhoudelijk behandeld.