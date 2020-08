Fortnite-maker richt pijlen op techreuzen, rol van stores vaak 'duivels dilemma'

Fortnite - AFP

Apple en Google liggen wel vaker onder vuur als het gaat om hun machtspositie in de digitale wereld, maar zelden kwam een bedrijf met zo'n oorlogsverklaring als Epic. De maker van het populaire spel Fortnite gaat de techgiganten te lijf met een rechtszaak, anti-Apple-spotjes op YouTube, een hashtag en vooral veel grote woorden. Wat zit daarachter? In ieder geval geld, natuurlijk. Fortnite is gratis, maar als je in het spel V-bucks wil kopen (de munteenheid binnen Fortnite) en als je dat doet via de appstore van Apple of de Play Store van Google, dan gaat 30 procent van wat je betaalt naar de techreuzen - en dus niet naar de spelmakers. Epic verzon daarvoor een omweg, maar kort na de release gooiden Apple en Google Fortnite uit hun stores. Epic heeft rechtszaken aangekondigd. Vooral Apple, volgens de gamemakers "een moloch die markten wil beheersen", moet het ongelden. Het bedrijf maakte een parodie op de beroemde 1984-commercial waarmee Apple zich in de jaren 80 tegen de macht van IBM verzette. In de spoof gooit een Fortnite-karakter op dezelfde manier een groot scherm kapot waarop deze keer een pratende appel een zaal verplicht toekijkende toeschouwers indoctrineert. Dit is het filmpje:

Het filmpje eindigt met de tekst: "Epic Games heeft het Apple-monopolie getrotseerd. Sluit je aan bij de strijd om 2020 geen '1984' te laten worden." Epic krijgt vandaag bijval uit de gamewereld en van andere app-ontwikkelaars. "Spotify is ook al langer boos op Apple. Want als zij een abonnement van tien euro per maand aanbieden via de iPhone, dan kost dat dus al drie euro die ze rechtstreeks aan Apple moeten overmaken, terwijl Apple dat voor zijn eigen muziekstreamingdienst natuurlijk niet hoeft te doen", zegt NOS-techredacteur Joost Schellevis. "Dus op die manier doet Apple aan valse concurrentie, zegt Spotify. Die klachten hoor je al veel langer en dit is daar een nieuw interessant hoofdstuk in." Spotify kwam vandaag met deze steunbetuiging aan Epic: