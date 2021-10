Geïrriteerde Ten Hag: 'We spelen niet tegen Haaland, maar tegen Dortmund'

Ajax-trainer Erik ten Hag - ANP

Hoe stop je Erling Haaland, de Noorse supersensatie in de spits van Borussia Dortmund? Het is niet alleen de vraag waar Ajax-trainer Erik ten Hag zich de afgelopen dagen over heeft moeten buigen, het is ook de vraag die hij op de persconferentie voor zijn kiezen kreeg. Het leidde tot irritatie bij de coach, in aanloop naar het Champions League-duel met de Duitsers in de Johan Cruijff Arena. "We spelen niet tegen Haaland, we spelen tegen Borussia Dortmund", ageerde Ten Hag.

"Het is een belediging voor de rest van Dortmund hoe jullie (de media, red.) alleen over Haaland spreken. Het is een uitstekend team, met een heel goede spits, die wij als team moeten gaan afstoppen", sprak Ten Hag resoluut. Eerste plaats op het spel Het is de nummer één van Nederland tegen de nummer twee van Duitsland. Beide ploegen wonnen hun eerste twee duels in het Europese toernooi. In Amsterdam staat een voorlopige eerste plaats op het spel. Twee weken later gaat Ajax naar Dortmund.

De stand in de Champions League-groep van Ajax - NOS