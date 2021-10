Tilburg richt voormalige kazerne in als opvangplek honderden statushouders

Tilburg gaat tussen de 200 en 400 vluchtelingen opvangen in de voormalige Koning Willem ll-kazerne aan de zuidkant van de stad. Het gaat om statushouders, mensen die langere tijd of definitief in ons land kunnen blijven. Ze krijgen tijdelijk onderdak in de kazerne totdat er geschikte woningen voor hen zijn gevonden.

De opvang in de kazerne moet volgens de gemeente een noodsituatie zoals in 2015 helpen voorkomen. "Toen moesten asielzoekers in sporthallen en tenten door het hele land worden opgevangen en werden groepen mensen binnen korte tijd verplaatst van de ene naar de andere noodopvang", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

De opvang in Tilburg is bedoeld voor maximaal een jaar, tot 1 november 2022. De Koning Willem II-kazerne was voorheen een gevangenis. In 2017 werd die instelling gesloten en sindsdien wordt het gebouw gebruikt voor politie- en militaire oefeningen.

'Moet meer ruimte, desnoods onder dwang'

Extra opvangplekken zijn hard nodig. De opvanglocatie in het Groningse Ter Apel is namelijk overvol, waardoor asielzoekers begin deze maand op stoelen en stretchers moesten slapen.

De lokale politieke partijen in de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel bij hoort, hebben vorige week bij staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) erop aangedrongen dat in andere gemeenten 'desnoods maar onder dwang meer ruimte gecreëerd wordt'. De staatssecretaris heeft aangekondigd dat er voor 1 november 3000 tijdelijke opvangplekken bijkomen.