Rapper Murda brengt vanwege songteksten nacht door in Turkse cel

De Nederlandse rapper Murda heeft een nacht in een Turkse cel doorgebracht. Hij werd zaterdagavond bij aankomst op de luchthaven van Istanbul opgepakt, volgens zijn management omdat hij in sommige nummers over drugsgebruik en seks rapt.

Murda, die in werkelijkheid Önder Dogan heet, mocht de volgende dag weer vertrekken. Zijn management zegt dat er geen grond voor vervolging is, omdat hij de Nederlandse nationaliteit heeft en zijn nummers in Nederland zijn uitgebracht.

Vervelende nacht

Op de de site van Milliyet-tv staat een video waarin te zien is dat Murda door de politie wordt meegenomen. Daarna komt hij zelf aan het woord. "We hebben helaas een vervelende nacht gehad. Ondanks dat gaat alles goed."

Door zijn aanhouding heeft hij een optreden in de plaats Sakarya gemist. Murda biedt daarvoor zijn excuses aan en zegt dat hij gaat kijken hoe hij het kan goedmaken. Ook bedankt hij iedereen die hem een bericht heeft gestuurd.

Voorwaarden

Volgens Turkse media is Murda voorwaardelijk op vrije voeten. Zijn management dat contact met hem had, bestrijdt dat. Hij is in het bezit van zijn paspoort en mag Turkije verlaten. Hij blijft nog even in Turkije, omdat hij voor zijn werk nog een aantal afspraken heeft.

Murda is populair in Turkije. Op Spotify zijn nummers van hem miljoenen keren beluisterd.