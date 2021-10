Amerikaanse oud-minister Colin Powell (84) overleden

Colin Powell, de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, is op 84-jarige leeftijd overleden. Op Facebook zegt zijn familie dat hij is overleden aan complicaties van het coronavirus. Hij was volledig gevaccineerd.

"We hebben een bijzondere en liefhebbende echtgenoot, vader, grootvader en een geweldige Amerikaan verloren", zegt zijn familie in het bericht.

VN-toespraak

Powell was de eerste zwarte Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij bekleedde die positie van 2001 tot 2005 in de eerste termijn van president George W. Bush. Een markant moment in zijn loopbaan was zijn toespraak in 2003 bij de Verenigde Naties in de aanloop naar de Amerikaanse invasie in Irak om het regime van Saddam Hoessein af te zetten.

Powell zei met klem dat de Iraakse president over massavernietigingswapens beschikte en dat die een bedreiging vormden voor de wereld. Ook zou Saddam banden hebben met het terreurnetwerk al-Qaida. Massavernietigingswapens werden nooit gevonden in Irak, en ook de connectie met al-Qaida werd nooit bewezen.

Daarover zei de oud-minister later dat zijn uitspraken bij de VN een smet waren op zijn blazoen. Hij zou zich hebben gebaseerd op informatie van de CIA die niet deugde.

Hoogste Amerikaanse militair

Vietnamveteraan Powell had een lange staat van dienst. Onder president Reagan was hij de eerste Afro-Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur uit de geschiedenis. Tijdens de eerste Golfoorlog (1991), waarbij het Iraakse leger uit Koeweit werd verdreven, was hij de hoogste militair van de Amerikaanse krijgsmacht.

Ondanks dat Powell onder de Republikeinse president Bush minister was, distantieerde hij zich de laatste jaren van de partij. Zo sprak hij in 2008 zijn steun uit voor Barack Obama in diens campagne voor het Witte Huis. Ook nam hij nadrukkelijk afstand van de latere president Donald Trump.