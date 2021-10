Activisten verstoren ontsteking olympische vlam voor Winterspelen Peking

De ceremonie voor het ontsteken van de vlam voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking is maandag verstoord door activisten. Twee vrouwen en een man braken het terrein bij het Griekse Olympia binnen en protesteerden tegen het schenden van de mensenrechten in China.

Het drietal hield een spandoek omhoog met de tekst 'geen genocidespelen' en wapperde met de Tibetaanse vlag. "Hoe kan het dat de Spelen in Peking worden toegestaan, terwijl ze een genocide plegen tegen de Oeigoeren?", zou een van de demonstranten hebben gezegd, doelend op de behandeling van de Oeigoeren in de regio Xinjiang in China.

De protestanten werden tegengehouden door de beveiliging. Eerder werden er ook al vier demonstranten buiten het stadion opgepakt.

Geen publiek welkom

Het gebeurde allemaal op de historische grond van het Griekse Olympia, waar traditioneel het olympische vuur wordt ontstoken. Vanwege de coronamaatregelen was er dit jaar geen publiek welkom.

Net als bij het ontsteken van de vlam voor de Zomerspelen in Tokio waren er slechts enkele officials, onder wie IOC-voorzitter Thomas Bach, bij de plechtigheid aanwezig.

Bekijk hieronder de beelden van de ceremonie: