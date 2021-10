Podcast De Dag: het probleem van ongevaccineerde coronapatiënten op IC's

Coronapatiënten beginnen weer een probleem te worden op IC's. Zo werden dit weekend in Zwolle patiënten die een uitgestelde operatie zouden ondergaan, afgebeld. Eigenlijk is dat geen nieuws, zegt hoofd Intensive Care van het UMC Utrecht Diederik van Dijk in podcast De Dag. Coronapatiënten verdringen iedere dag in allerlei ziekenhuizen andere patiënten van de IC's en dat kost ook mensenlevens. Artsen voelen zich daar volgens hem in toenemende mate ongemakkelijk bij, omdat het voor een groot deel vermijdbare zorg is. 80 procent van de coronapatiënten op IC's is niet gevaccineerd.

"In de horeca worden ongevaccineerden achtergesteld, maar in het ziekenhuis krijgen ze voorrang", zegt Van Dijk. Hij vindt dat er beter nagedacht moet worden over hoe de zorg moet omgaan met deze groep patiënten, die nu al voor een beddentekort op IC's zorgt.

