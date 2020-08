Tocht in Badhoevedorp voor familie en vrienden Bas van Wijk

In Badhoevedorp wordt de man herdacht die zaterdag in park De Oeverlanden in Amsterdam werd doodgeschoten. Even na 19.00 uur vertrok een stille tocht bij het terrein van Pancratius, zijn oude voetbalvereniging. Dat is tevens het eindpunt. Van Wijk groeide op in Badhoevedorp.

De tocht is bedoeld voor vrienden en familie van het slachtoffer, "om het verdriet over het heengaan van Bas samen te kunnen delen". In de tocht lopen alleen zij mee, andere belangstellenden is gevraagd om langs de route te gaan staan.

De 24-jarige Bas van Wijk werd doodgeschoten, omdat hij zou hebben willen voorkomen dat iemand er vandoor ging met een duur horloge dat van een vriend was gestolen. Eén van de vier verdachten die vastzitten in deze zaak, heeft bekend dat hij de schutter was.