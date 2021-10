Facebook zoekt 10.000 mensen in EU om nieuw platform te ontwikkelen

Facebook wil de komende vijf jaar 10.000 nieuwe krachten in de EU werven. Het socialemediabedrijf denkt die krachten nodig te hebben om verder te groeien. Zij zullen gaan werken aan een nieuw platform dat Facebook momenteel ontwikkelt; metaverse.

Met die term omschrijft Facebook een wereld waarin de fysieke realiteit en de online wereld met elkaar samensmelten door virtual en augmented reality - dat is wanneer een digitaal beeld over de werkelijkheid wordt gelegd. Facebook-topman Mark Zuckerberg deelde deze zomer al zijn visie op het 'nieuwe' Facebook. Het idee erachter is dat niemand eigenaar is van metaverse. "Zoals het internet, wordt de belangrijkste eigenschap openheid en interoperabiliteit."

Bij de zoektocht naar nieuw personeel heeft Facebook extra aandacht voor de Nederlandse markt, zegt een woordvoerder. Dat komt doordat Nederland bekend staat om zijn goede tech- en IT-sectoren en de goed opgeleide beroepsbevolking. Ook heeft de overheid hier volgens het bedrijf aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe technologie. Specifieke aantallen per land zijn er nog niet bekend, maar verder zoekt het bedrijf nog personeel in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Ierland en Polen.

In een blogpost schrijft Facebook dat het met de banen vertrouwen uitspreekt in de Europese techsector. "We zien ernaar uit samen te werken met Europese overheden om de juiste mensen te vinden en de juiste markten."

De aankondiging van Facebook komt in een periode waarin het bedrijf onder grote druk staat. Begin deze maand lekte een oud-medewerker tienduizenden documenten aan verschillende Amerikaanse media. De klokkenluider claimde dat Facebook winst belangrijker vindt dan de veiligheid van gebruikers.