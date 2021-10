Knalrode cijfers PSV in coronajaar: verlies van ruim 23 miljoen euro

De invloed van het coronavirus is ook voelbaar bij PSV. De Eindhovense voetbalclub heeft voor het eerst in tien jaar tijd een nettoverlies geleden, zo blijkt uit de jaarcijfers. Over het boekjaar 2020/2021 bedraagt het verlies 23,2 miljoen euro.

Alle clubs hadden veel last van de coronamaatregelen, waardoor de stadions vrijwel heel het seizoen leeg bleven. Mede daardoor daalde de omzet van PSV met zo'n 25 miljoen euro, al werd dat deels gecompenseerd door de NOW- en TVL-regeling van de overheid.

Ook de transferbalans van de club is negatief: bijna 21 miljoen euro. Het verkopen van Sam Lammers (Atalanta Bergamo), Jeroen Zoet (Spezia) en Jorrit Hendrix (Spartak Moskou) woog niet op tegen de afschrijvingen en de sommen die werden betaald voor de aangetrokken spelers.