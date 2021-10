Weghorst mist Champions League-wedstrijd met Wolfsburg door coronabesmetting

Wout Weghorst is besmet met het coronavirus. De spits is voorlopig niet beschikbaar voor VfL Wolfsburg en mist in ieder geval de Champions League-wedstrijd tegen RB Salzburg van komende woensdag.

Weghorst klaagde zondagochtend over symptomen en liet zich testen. Na de positieve uitslag ging hij thuis in quarantaine. Wolfsburg meldt dat alle andere tests die gisteren en vandaag zijn afgenomen bij spelers en staf negatief waren.

'Pure complottaal'

In december vorig jaar baarde Weghorst opzien met enkele cryptische uitspraken over de pandemie op zijn Instagramaccount. "Stel je voor, er is een vaccin dat zo veilig is dat je bedreigd moet worden om het te nemen. Tegen een ziekte die zo dodelijk is dat je getest moet worden om te weten dat je het hebt", schreef hij.

In een televisieoptreden op ZDF weigerde Weghorst vervolgens afstand te doen van zijn bericht. De interviewer pakt Weghorst hard aan en noemde zijn uitspraken "pure complottaal".

Bekijk het interview met Weghorst op de Duitse televisie: