Opmars kunstrijdster Van Zundert beroert iconen Dijkstra en Haanappel

Vorige week kreeg Lindsay van Zundert uit handen van de naamgever de Sjoukje Dijkstra Trophy als beste kunstrijdster van het jaar, maar ze gaf de olympisch kampioene van 1964 er ook iets voor terug.

"Ik zie mezelf in haar", zegt een glunderende Dijkstra - 79 jaar inmiddels - na de overhandiging in een ijshal in Den Haag. "Het is lang geleden dat ik in Nederland zulke küren gezien heb, heel uniek. Het doet me denken aan mijn eigen tijd."