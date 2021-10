Burgemeester Vught: colonnes met EBI-gevangenen veel te gevaarlijk

Burgemeester Van de Mortel van Vught maakt zich grote zorgen over de transporten van criminele kopstukken van en naar de extra beveiligde gevangenis (EBI) in zijn gemeente. Die colonnes van gepantserde auto's met sirenes geven niet alleen een gevoel van onveiligheid, maar leveren ook risico's op, zegt hij tegen De Telegraaf.

Van de Mortel pleit opnieuw voor een extra beveiligde rechtbank op het EBI-terrein, zodat er minder transporten nodig zijn.

"We hebben zo'n 300 ritten per jaar door ons dorp, die door woonwijken en over het spoor gaan dat regelmatig dichtgaat, waardoor beveiligers met mitrailleurs moeten uitstappen", zei Van de Mortel in het NOS Radio 1 Journaal. "Dit soort transporten rijden met hoge snelheden langs basisscholen, langs sportactiviteiten. Dus het is gewoon veel en veel te gevaarlijk."

Angst voor ontsnappingspogingen

Daar komt bij dat het om criminelen gaat die soms over veel geld beschikken. Die zijn volgens de burgermeester tot alles in staat om een lange gevangenisstraf te ontlopen.

"Het meest kwetsbare moment is het vervoer tussen de EBI aan de ene kant en een extra beveiligde rechtbank aan de andere kant", zei Van de Mortel. "Je hoeft de krant maar open te slaan om te weten dat deze criminaliteit nergens voor terugdeinst."

Hij doelt daarmee op het bericht van eerder deze maand dat Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces, mogelijk plannen had om uit te breken. Zo'n ontsnappingspoging zou vermoedelijk met veel geweld gepaard gaan, met grote risico's voor de inwoners van Vught.

Een kijkje binnen de muren van de EBI: