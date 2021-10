Economische groei China zwakt af door stroomtekort en Evergrande-problemen

China leek weinig economische schade te hebben opgelopen door de coronacrisis, maar de groei is in het derde kwartaal toch teruggevallen. Oorzaken zijn energietekorten en het wankelen van vastgoedreus Evergrande.

Het Chinese Nationale Bureau voor Statistiek becijfert dat het bruto nationaal product in juli, augustus en september met 4,9 procent is gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Dat is flink lager in vergelijking met het kwartaal daarvoor. Toen was de groei nog 7,9 procent.

Energietekort

"Het energietekort is een van de hoofdoorzaken dat de Chinese economie na corona toch afzwakt. China heeft de afgelopen tijd veel smerige kolenmijnen dichtgegooid. Nu is er veel vraag naar energie en kunnen geen kolen geleverd worden of alleen tegen hoge prijzen", zegt correspondent Sjoerd den Daas in het NOS Radio 1 journaal

Door de aanhoudende stroomtekorten werden in verschillende delen van het land fabrieken noodgedwongen stilgelegd of konden zij maar deels open. Ook had China te maken met stijgende energieprijzen en werden bedrijven stilgelegd bij coronabesmettingen.

De Chinese bevolking wordt voornamelijk geraakt door de problemen in de vastgoedsector. Vastgoedreus Evergrande heeft een schuldenlast van honderden miljarden en de strenge regulering daarvan leidt tot grote onrust op de Chinese huizenmarkt.

Dalende huizenprijzen

"Nadat de huizenprijzen jarenlang zijn gestegen, dreigt er nu toch een daling van de prijzen", legt correspondent Den Daas uit. "Dat maakt de consumenten bezorgd, want als je huis in waarde zakt, voel je je misschien minder rijk en ga je minder uitgeven. Dat kan er weer voor zorgen dat de economische groei verder afzwakt."

De afzwakking van de Chinese economie heeft niet direct gevolgen voor de wereldeconomie. Den Daas: "Die kan worden geraakt als er minder spullen worden ingekocht door China. Maar nu zijn er ook allerlei verstoringen in de keten, bijvoorbeeld door het containertekort. Dus op dit moment zal de schade wel meevallen."