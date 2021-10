Burgemeester Nijmegen: geen indicatie dat rest Goffertstadion onveilig is

Er is geen indicatie dat de rest van het Goffertstadion onveilig is. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Gisteren stortte een deel van de tribune in het uitvak in na de derby NEC - Vitesse. Een container onder de tribune voorkwam dat supporters verder naar beneden vielen. Er vielen daardoor geen gewonden.

Vanochtend start het onderzoek naar het instorten van de tribune van het NEC-stadion. Volgens Bruls is er "een paar meter beton doormidden gebroken".

Rond 09.00 uur beginnen de club en de omgevingsdienst, die toeziet op de bouwkundige kwaliteit van het stadion, aan een eerste analyse. "Dan kunnen we aan de hand daarvan besluiten wat er verder aan onderzoek of stappen nodig zijn", zei Bruls in het NOS Radio 1 Journaal. "Het stadion is 21 jaar oud en er zijn voor zover ik weet nooit klachten gemeld of andere constateringen gedaan."

Bruls was gisteren zelf aanwezig in het stadion, samen met zijn collega uit Arnhem Ahmed Marcouch. "Mijn eerste zorg was: slachtoffers, gewonden? Of nog erger. Na een halfuurtje wisten we zeker dat dat niet was gebeurd, maar dit is buitengewoon ernstig." Hij zei dat op de plek waar de tribune instortte veel meer mensen stonden dan is toegestaan.

De ingestorte tribune wordt nu eerst onderzocht. Afhankelijk van de oorzaak wordt ook de rest van het stadion doorgelicht. Of het Goffertstadion de komende tijd in gebruik blijft, weet hij nog niet. "Daar is nog niets over besloten, maar met het voetbalveld is weinig mis. Er wordt nu eerst naar dat specifiek deel van de tribune gekeken. Voor de rest is er geen enkele indicatie dat het stadion onveilig is."