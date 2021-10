Drietal opgepakt in Kerkrade voor overval op Duits tankstation

Na een achtervolging heeft de politie vannacht drie personen aangehouden in Kerkrade. Zij waren mogelijk betrokken bij een overval op een tankstation net over de grens, in het Duitse Kohlscheid.

Bij de zoektocht naar de daders vroeg de Duitse politie hulp van de Limburgse politie. Toen Nederlandse agenten de auto zagen rijden en een stopteken gaven, negeerde de bestuurder dat. Na een korte achtervolging werd de auto gedwongen te stoppen, meldt L1.

De Duitse politie kwam ook naar die plek. De drie inzittenden van de auto zijn aangehouden. De politie onderzoekt of zij iets te maken hebben met de overval op het Duitse tankstation.