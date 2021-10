Philips heeft veel last van toeleveringsproblemen

Philips had het afgelopen kwartaal veel last van de wereldwijde problemen in de toelevering van onderdelen. Ook kampt het bedrijf nog steeds met een grote terugroepactie van apneu- en beademingsapparatuur. Daardoor zag het concern de omzet dalen.

In vergelijking met het derde kwartaal van 2020 zakte de omzet met bijna 8 procent, tot 4,2 miljard euro. De winst steeg wel. Philips maakte afgelopen voorjaar immers bekend de tak die onder meer stofzuigers, strijkijzers en koffiezetapparaten maakt, te verkopen aan een Chinese investeerder.

Aan die deal houdt Philips 2,5 miljard euro over. Daardoor steeg de winst van het zorgtechnologiebedrijf van 340 miljoen naar 3 miljard euro. Zonder de deal gaat het over een winststijging van een kleine 100 miljoen euro.