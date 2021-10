Verrassingen op Indian Wells: Norrie en Badosa kronen zich tot koning en koningin

De Britse Cameron Norrie heeft vannacht het toernooi van Indian Wells op zijn naam geschreven. Hij werd de eerste winnaar sinds 2010 die niet in de top 25 staat. Ook het vrouwentoernooi kende een verrassing. Eerder op de dag werd de Spaanse Paula Badosa pas de derde vrouw die Indian Wells won bij haar debuut.

Norrie, 26e op de ranking, won in drie sets van Nikoloz Basilashvili: 3-6, 6-4 en 6-1. Hij verloor de eerste set en het leek dus een moeilijke opgave te worden voor Norrie.

Maar de Brit herpakte zich en won vervolgens vrij gemakkelijk de tweede en derde set van Basilashvili, die teveel onnodige fouten sloeg. Zo behaalde hij met de zege op Indian Wells, ook wel het vijfde grandslamtoernooi genoemd, zijn grootste overwinning uit zijn carrière.

"Wat kan ik zeggen. Ik ben overduidelijk heel blij. Dit is mijn grootste titel, dus ik besef het nog niet helemaal", zei Norrie, die zijn zesde finale van het jaar speelde.

Norrie trad zo in de voetsporen van Ivan Ljubicic (2010), Alex Corrretja (2000) en Jim Courier (1991). Ook zij wonnen het toernooi als speler van buiten de top 25.

Badosa wint bij debuut

De vrouwenfinale leverde eveneens een nieuwe winnaar op. Paula Badosa won haar finale na slijtageslag met de ervaren Victoria Azarenka: 7-6, 2-6 en 7-6.

Badosa speelde pas haar tweede WTA-finale, nadat ze eerder dit jaar het toernooi in Belgrado op haar naam had geschreven. Tegen Azarenka, die in 2012 en 2016 Indian Wells won, sloeg Badosa op de beslissende momenten toe.