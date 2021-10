Op zoek naar perspectief bij WK turnen: 'Finaleplaatsen zijn mogelijk'

v.l.n.r.: Naomi Visser, Vera van Pol, Sanna Veerman (voor), Eythora Thorsdottir, Sanne Wevers, Elze Geurts - ANP

Zonder uithangborden Epke Zonderland, Sanne en Lieke Wevers, Eythora Thorsdottir en Bart Deurloo zijn de Nederlandse turners vannacht in Japan begonnen aan de wereldkampioenschappen. Twee maanden na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen krijgen andere turners een kans bij de WK in Kitakyushu. Van de zes olympische turners die in actie kwamen in Tokio, is er deze week slechts één actief: Vera van Pol. Vannacht kwamen al negentien turnsters in actie in de kwalificatieronde. Van Pol sloot haar dag af als negende, Naomi Visser deed het een stuk beter en staat momenteel derde in de ranking. Wat hun prestaties waard zijn weten de Oranje-turnsters pas als dinsdag rond 07.00 uur alle deelneemsters, verdeeld over tien startgroepen, aan de beurt zijn geweest. De beste 24 turnsters plaatsen zich voor de meerkampfinale, voor de toestelfinales de beste acht. Turncommentator Edwin Cornelissen was vooraf al terughoudend; de kans dat hij dit WK verslag gaat doen van een historische Nederlandse turnmedaille is klein. Maar kansen op finaleplaatsen zijn er wel, denkt hij.

WK turnen - NOS

Cornelissen: "Als je aan de start verschijnt met Zonderland en Wevers, dan weet je dat je medailletroeven hebt. Dit zijn in principe niet echt turners die ik een medaille zie pakken. Dat zou echt een klein wondertje zijn." De vrouwenploeg telt twee WK-debutanten: de 19-jarige Sanna Veerman en de 26-jarige Elze Geurts. Thorsdottir richt zich voorlopig op haar opleiding, de zusjes Wevers hebben hun turncarrière op pauze gezet. Toekomst Cornelissen: "Bij de vrouwen hadden ze altijd wel een brede basis. Van Pol en Naomi Visser hebben wel vaker aan een WK deelgenomen. Veerman stond al eens in een EK-finale op brug." "Elze Geurts is eigenlijk een oudgediende, echt een laatbloeier. Ze heeft veel tegenslag overwonnen; beide achillespezen afgescheurd. Ze is altijd blijven vechten en ziet haar doorzettingsvermogen beloond met WK-deelname", aldus Cornelissen. "Dit zijn vrouwen die van plan zijn om door te gaan. Zij hopen hier volgende stappen te zetten richting de toekomst." Vorige week maakten we een reportage over Veerman en Geurts, die midden in de nacht trainden om zich voor te bereiden op het tijdsverschil in Japan.

Geurts en Veerman midden in de nacht naar de turnhal voor laatste training - NOS

De verwachtingen van de turnsters zijn dus niet hooggespannen in Tokio. Een finaleplaats zou al een mooie prestatie zijn, vindt Cornelissen. "De kans om een finale te halen is bij zo'n post-olympisch WK altijd groter. Veel landen geven talenten een kans of turners nemen een time-out. Dit is dus wel een buitenkans." "Visser en Van Pol zouden de meerkampfinale moeten kunnen halen. Geurts is echt een specialist op sprong. Op dat onderdeel is ze niet kansloos om de finale te halen. Dat zou voor haar een geweldig resultaat zijn." De mannen Woensdag beginnen de mannen hun WK met de kwalificatieronde. Meerkamper Casimir Schmidt is de meest ervaren turner in de ploeg van bondscoach Bram van Bokhoven. Door klachten aan zijn schouder en enkel is zijn deelname echter nog onzeker.

Casimir Schmidt - EPA

Frank Rijken was er ook al bij tijdens de Spelen van Rio, maar kreeg daarna last van blessures. Meerkamper Jermain Grünberg en voltige-specialist Loran de Munck maken hun WK-debuut. "Vooral bij de mannen zijn ze op zoek naar nieuw bloed, sinds Epke gestopt is en Deurloo waarschijnlijk niet als meerkamper verder wil", aldus Cornelissen, die benieuwd is naar de prestaties van de twee debutanten. Talent op voltige "Grünberg is een goede meerkamper. Hij moet een van de pijlers worden voor de toekomst van het mannenturnen." "De bondscoach is ook vol lof over wat De Munck laat zien op voltige. Dat is wel bijzonder, omdat dat altijd het zwakste toestel geweest is van Nederland; je zag ze er altijd vanaf vallen. Dat is wel heel prettig, zeker als ze zich straks met het team weer moeten kwalificeren voor de Spelen. Dat biedt perspectief." Ook De Munck, die bij de EK al eens dicht bij een finaleplaats was, zochten we op tijdens zijn voorbereiding op de WK. Bekijk de reportage hieronder.

Kan 'steunturner' De Munck als eerste Nederlander de voltige-finale halen? 'Hoop het' - NOS

De Nederlandse blikvangers zijn niet de enigen die verstek laten gaan in Kitakyushu; er doen slechts drie regerend wereldkampioenen mee aan de WK. Superster Simone Biles, die sinds 2013 alle wereldtitels op de meerkamp veroverde, is er niet bij. Ook Nina Derwael (olympisch- en wereldkampioene op brug) en Nikita Nagornyy (drievoudig wereldkampioen in 2019) doen niet mee. De Braziliaanse Rebeca Andrade, in Tokio goed voor zilver op de meerkamp, zal gaan voor medailles op een toestel. Vooral op sprong heeft ze daar goede kansen als regerend olympisch kampioene.

Rebeca Andrade veroverde in Tokio goud op sprong en zilver op de meerkamp - EPA